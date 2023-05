O Fluminense detalhou a lesão de Alexsander, médio-defensivo brasileiro que está a ser apontado ao Benfica.

O jovem futebolista, um dos principais destaques da equipa carioca neste início de época no Brasil, tem uma lesão no ligamento colateral media do joelho esquerdo.

A informação clínica descarta assim a o cenário de cirurgia, devendo o jogador ficar afastado dos relvados por um período ainda não determinado, mas que nunca será inferior, avança a generalidade da imprensa especializada brasileiro, a um mês.