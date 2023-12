Pedro Caixinha liderou o Bragantino para a melhor classificação de sempre, com um inédito sexto lugar no Brasileirão, com um recorde de 62 pontos. O treinador português lamentou a derrota diante do Vasco da Gama (1-2), no último jogo da temporada, mas acabou por revelar que está muito próximo de renovar contrato com o clube da Bragança Paulista.

O treinador português tem contrato válido até ao final de 2024, mas acabou por confidenciar que já tem acordo para renovar por mais uma temporada.

«Há algum tempo que Diego Cerri [diretor desportivo] e os advogados do clube já estão a tratar disso com os meus advogados. É uma questão que já foi definida e já foi falada. Muito em breve será finalizada]», referiu Pedro Caixinha.

A renovação pode ser anunciada ainda esta quinta-feira, até porque o treinador vai para um curto período de férias e, logo a seguir, vai ter de começar a preparar as pré-eliminatórias da Libertadores que vão coincidir, no arranque da temporada, com o Estadual Paulista.

«O planeamento será diferente, vamos ter duas semanas de preparação para o Paulistão, estamos à espera do calendário, mas está previsto começarmos a 8 de janeiro. Depois de 21 de janeiro a 3 de março vamos estra sempre a jogar a cada três ou quatro dias. Agora vamos estar de férias, não vamos estar no centro de treinos, mas vamos estar sempre a trabalhar», destacou ainda.