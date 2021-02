Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, afastou de forma peremptória a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao clube carioca, numa altura em que a equipa do Rio de Janeiro está a um passo de renovar o título no Brasileirão.

«Seria de um amadorismo, uma burrice sem tamanho. Desculpe, não sou burro, nem amador», disse o dirigente do Flamengo ao portal UOL.

O vice-presidente do Flamengo diz que não faz sentido estar a pensar trocar de treinador, ainda por cima na véspera do jogo com o São Paulo que pode ditar a conquista do título brasileiro. Mesmo perante um resultado negativo no próximo domingo, o dirigente garante que o lugar de Rogério Ceni não está em causa «com nenhum resultado».