O antigo defesa central Carlos Mozer acredita que Jesualdo Ferreira, com quem trabalhou no Benfica, tem tudo para ter sucesso no Santos.

Em declarações ao Goal, o antigo jogador do Benfica defende depositar enormes esperanças no treinador português.

«Acho que o Jesualdo vai fazer um bom trabalho, vou torcer para que ele consiga fazer os jogadores do Santos acreditarem que são capazes de evoluir», disse.

Mozer recorda também que Jesualdo é conhecido por lançar jovens da formação dos clubes por onde passa, algo que pode acontecer também no Peixe, uma das melhores escolas de formação do Brasil.

«Ele gosta de trabalhar com a formação, e o Santos tem o hábito de formar vários jogadores. Na minha opinião, Jesualdo pode dar muito certo no Santos, assim como o Jorge Jesus deu no Flamengo», acredita.