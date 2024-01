O Palmeiras de Abel Ferreira anunciou, através de um comunicado, que não tenciona voltar a jogar no Estádio Allianz Parque, a habitual casa do campeão brasileiro, enquanto não houver uma «manutenção adequada do campo». O clube exige melhoria «urgentes» no relvado e diz que está em causa a «integridade física» dos jogadores e ameaça mesmo pedir a interdição do estádio.

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo», começa por referir o clube que é comandado pelo treinador português Abel Ferreira.

Uma ameaça dirigida à empresa encarregue da manutenção do relvado e que pode mesmo vir a fechar o recinto. «Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais – sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena», escreve ainda o Palmeiras.