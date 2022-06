O avião que transportava Neymar dos Estados Unidos da América para o Brasil, esta terça-feira, teve de aterrar de emergência na Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima, devido a um problema no para-brisas.

Além do jogador do Paris Saint-Germain, seguiam a irmã, Rafaella, a namorada, Bruna Biancardi, e alguns amigos. O grupo passou a noite em Boa Vista e seguirá entretanto para São Paulo.

«Devido a um pequeno problema no para-brisa do avião da empresa NR Sports, onde estava o atleta Neymar Jr., a irmã Raffaela Santos e Bruna Biancardi, o piloto decidiu, por precaução, realizar uma aterragem antecipada em Boa Vista, em Roraima, até que o problema esteja resolvido. Todos os passageiros estão bem, a aguardar para retomar viagem», lê-se, num comunicado divulgado pela assessoria do internacional brasileiro.

Nas redes sociais, Neymar também deixou uma mensagem tranquilizadora: «Quero agradecer as mensagens, está tudo bem. Já estamos a ir para casa. Foi só um susto.»