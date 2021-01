Não foi só o Palmeiras que marcou passo no Brasileirão esta segunda-feira. Também o Santos, adversário da equipa de Abel Ferreira na final da Taça Libertadores no próximo dia 30, sofreu uma derrota surpreendente na receção ao Goiás, até agora penúltimo classificado do campeonato.

Com Lucas Veríssimo, futuro reforço do Benfica, a titular, a equipa do Estado de São Paulo perdeu por 4-3, depois de ter ido para o intervalo em vantagem por 2-0 com golos de Lucas Braga e Kaio Jorge.

Em 23 minutos, o Santos colapsou defensivamente. Aos 54 e 60 minutos consentiu dois golos na sequência de pontapés de canto (Rafael Moura e David Duarte) e depois sofreu dois golos no espaço de dois minutos: aos 76m de penálti num penálti de Fernandão e logo a seguir por Lucas Moura numa jogada individual concluída com um soberbo chapéu com Lucas Veríssimo por perto. O melhor que o Santos conseguiu foi reduzir por Marinho na conversão de um castigo máximo já perto do fim.

Refira-se que esta foi a segunda derrota seguida do Santos, que está no nono lugar no Brasileirão com 45 pontos, menos 17 do que o líder Internacional.

Veja o resumo do jogo: