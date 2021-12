Os adeptos do Flamengo continuam a pedir o regresso de Jorge Jesus ao clube e isso ficou bem patente esta segunda-feira à noite, na receção do clube carioca ao Santos, no Estádio Maracanã, com uma bandeira gigante com a fotografia do treinador do Benfica em destaque nas bancadas.

A iniciativa partiu de uma das claques do Flamengo, a Urubuzada, que não esquece a sequência de êxitos do treinador português entre 2019 e 2020, em que Jorge Jesus conquistou mais títulos (6) do que derrotas (4).

Veja as imagens do Maracanã esta noite: