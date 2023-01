Vítor Pereira esteve no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira, naquele que foi o seu primeiro dia de trabalho como treinador do Flamengo. O treinador português esteve a conhecer os cantos à casa, trocou um abraço com David Luiz e recebeu palavras de incentivo de Gabigol. Um dia em cheio que culminou com o primeiro treino da equipa carioca. No final da sessão, o treinador contou que não tencionava regressar ao Brasil e explica o que o levou a mudar de ideias.

Vítor Pereira aterrou bem cedo o aeroporto Galeão e rumou desde logo ao centro de treinos do clube onde se cruzou com vários jogadores, com destaque para David Luiz que chegou a defrontar enquanto treinou o FC Porto, bem como Gabigol que, na época passada, foi determinante nas vitórias do Flamengo sobre o Corinthians, tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores. O avançado cumprimentou o novo treinador e fechou a curta conversa com uma palavra de incentivo: «Agora vai, né?».

Seguiu-se o primeiro treino e, no final da sessão, Vítor Pereira falou sobre as primeiras sensações.

«Aqui tenho tudo concentrado no mesmo bloco, o que é bom. Os campos estão muito próximos, depois tem uma envolvência da natureza muito bonita à volta, tudo muito verde. Depois o entusiasmo dos jogadores, um grande espirito competitivo. A qualidade técnica está lá, agora é construir, pouco a pouco, um jogo que dê alegrias aos jogadores, que os deixe confortáveis e que entusiasme também os adeptos», começou por referir

Além do Brasileirão e da Libertadores, o treinador português vai ainda disputar a Supercopa, Recopa e, principalmente, o Mundial de Clubes.

«É essa responsabilidade e essa perspetiva de conquistas que me trouxe e me levou a decidir voltar ao Brasil. Não era a minha intenção voltar, mas depois de um convite destes, com tantos títulos para disputar, com um clube desta dimensão e gente deste nível, tive de aceitar. É um clube muito bem organizado, com uma torcida enorme e com muita paixão. Temos os ingredientes todos para termos sucesso», atirou ainda.