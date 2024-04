O Corinthians, treinado por de António Oliveira, empatou, na madrugada desta quarta-feira, na visita a casa do Racing Montevideo, por 1-1, em jogo referente à primeira ronda da fase de grupos da Taça Sul-Americana.

A equipa do técnico português abriu o marcador apenas na segunda parte, aos 69 minutos, com um cruzamento milimétrico de Rodrigo Garro para a cabeça de Yuri Alberto, que na cara do guarda-redes não vacilou.

O empate surgiu já nos minutos finais, aos 85, com Alaniz a salvar um ponto à equipa da casa.

Com este resultado, ambas as equipas têm um ponto, com os Argentinos Juniors a liderarem o grupo depois de vencerem os paraguaios do Club Nacional, por 3-2.

António Oliveira acabou por cumprir a função de treinador, mas teve de assinar como assistente, por não ter entregue na Conmebol a licença UEFA de treinador.