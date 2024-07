O Palmeiras de Abel recebeu e venceu o Corinthians de António Oliveira por 2-0, na noite de segunda-feira, no duelo de equipas treinadas por portugueses, que fechou a 13.ª jornada do Brasileirão.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Palmeiras inaugurou o marcador por Raphael Veiga, aos 53 minutos, de livre direto.

O 2-0 surgiu quatro minutos depois, ao minuto 57, por Vitor Reis, que desviou de cabeça, na área, a bola vinda de um canto batido por Raphael Veiga no lado direito. Vitor Reis, central de 18 anos, fez a estreia a titular e apenas o segundo jogo pela equipa principal do Palmeiras, após a estreia na derrota no jogo anterior, ante o Fortaleza (3-0) a 27 de junho.

Com este resultado, o Palmeiras sobe ao 2.º lugar, somando 26 pontos, menos um do que o líder Flamengo (27). O Corinthians soma a nona jornada seguida sem vencer, leva apenas uma vitória em 13 jornadas e ocupa o 19.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com nove pontos.