O Palmeiras empatou esta noite em casa do Athletico Paranaense, 0-0, em jogo da 37.ª e última jornada do Brasileirão.

Sem Abel no banco, o verdão apresentou-se praticamente só com jogadores da equipa de sub-20, com exceção de Vinícius Silvestre e Matheus Fernandes. Ainda assim, o Palmeiras conseguiu conquistar um ponto.

Com este resultado, o Palmeiras segue no terceiro lugar, posição já garantida pelo clube do técnico português. O Paranaense está na 14.ª posição, com três pontos de vantagem em relação à zona de descida.