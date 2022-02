O Manchester United empatou a zero em Old Trafford com o Watford, penúltimo classificado da Premier League, na 27.ª jornada da competição.



Os adeptos dos «red devils» assistiram a um verdadeiro festival de desperdício de Cristiano Ronaldo e companhia, que criaram várias oportunidades de golo mas denotaram falta de acerto.



A equipa da casa terminou o encontro com uma dezena de rematas mas apenas três enquadrados com a baliza do Watford.



Num deles, logo no início da partida, Ronaldo atirou ao poste.

Pouco depois, foi o próprio Cristiano Ronaldo a bloquear involuntariamente um remate de Bruno Fernandes. Ainda na primeira parte, o avançado português chegou a balançar as redes adversárias, após cruzamento de Alex Telles, mas estava em posição de fora de jogo. Na segunda parte, o Manchester United manteve a pressão mas sentiu maiores dificuldades para furar a defesa do Watford. Em contra-ataque, a formação visitante ainda lançou um par de sérias ameaças.



Com este resultado, a equipa de Ralf Rangnick mantém por agora a quarta posição na tabela classificativa, mas fica apenas com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, que tem três jogos a menos.



Nos outros encontros realizados à mesma hora, destaque para o triunfo do Newcastle no reduto do Brentford (0-2), importante para a fuga à zona de despromoção. O Aston Vila bateu o Brighton fora de portas (0-2), enquanto o Crystal Palace-Burnley terminou com um empate (1-1).