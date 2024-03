Emoção até ao último segundo na vitória que o Estugarda arrancou este sábado na visita ao Wolfsburgo (3-2), em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga. Tiago Tomás entrou na segunda parte, quando os visitantes já venciam por 1-0, mas não conseguiu contrariar o triunfo da sua antiga equipa que ocupa um surpreendente terceiro lugar na classificação.

Os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 14 minutos, com um golo de Guirassy, mas a equipa da casa empatou no início da segunda parte, já com Tiago Tomás em campo, por Maehle (50m). O Estugarda recuperou a vantagem, logo a seguir, aos 52, com Guirassy a bisar no jogo na conversão de um penálti.

O jogo esteve sempre muito equilibrado, mas o Estugarda voltou a marcar, aos 78 minutos, por Vagnoman que já tinha visto um golo anulado pelo VAR aos 56, mas o jogo não acabou aqui. O Wolfsburgo nunca baixou os braços e ainda reduziu a diferença para apenas um golo, aos 83 minutos, com um golo de Nmecha, mas não conseguiu evitar novo desaire.

O Wolfsburgo ainda não venceu em 2024 e, nos últimos nove jogos, acumulou três derrotas e seis empates. Bem melhor está o Estugarda que voltou a ultrapassar o Borussia Dortmund na luta pelo terceiro lugar no pódio.

Confira a classificação da Bundesliga