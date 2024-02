José Peseiro teve uma tirada curiosa após a vitória da Nigéria frente a Angola, nos quartos de final da CAN. Questionado sobre algum nervosismo por ter estado em pé praticamente toda a partida, o treinador português justificou a postura com um reparo que a mulher lhe fez.



«Se me conheces, no banco sou assim. A minha mulher diz que estou um pouco gordo e, se estiver em pé, sou capaz de perder quatro ou cinco quilos e ela fica mais contente. Depois, porque sou um treinador interventivo, mesmo que os jogadores às vezes não me oiçam», referiu, em conferência de imprensa.



A Nigéria vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Cabo Verde e a África do Sul nas meias-finais.