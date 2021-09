Com as câmaras permanentemente em cima durante um encontro, as expressões e gestos dos jogadores não passam despercebidas. Um exemplo disso foi a careta de Tiago Pereira, guarda-redes do Varzim, no encontro deste domingo frente ao Leixões.

A cinco minutos dos 90, com o Varzim a vencer por 1-0, o guardião varzinista deitou-se no chão e pediu assistência. Após ter sido assitido, o árbitro insistiu que fosse rápida a reposição da bola em campo. Tiago Pereira envolveu-se num diálogo com o árbitro sobre essa situação e, no final, as câmaras captaram claramente a careta e a expressão de desagrado do guardião varzinista.

Tiago Pereira acabou por ver amarelo em seguida e o jogo terminou com um empate 1-1, após o Leixões ter marcado de penálti já nos descontos.

