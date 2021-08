O treinador do Sp. Braga reconheceu que o jogo com o V. Guimarães é diferente da maioria dos outros que os arsenalistas disputam.

«Um dérbi é sempre um jogo especial, não é um jogo igual aos outros, [porque] tem um cariz emocional», assumiu Carlos Carvalhal na antevisão ao dérbi minhoto.

Volvidas três jornadas da Liga, o Sp. Braga soma seis pontos, tendo perdido pontos apenas na receção ao campeão Sporting. «Fizemos três bons jogos e queremos dar-lhes sequência», disse, abordando de seguida os duelos com o V. Guimarães nos últimos anos.

«Historicamente, os resultados têm sido equilibrados, mas nos últimos anos o Sp. Braga tomou a dianteira, deu um passo em frente. Mas, amanhã [domingo], ao entrarem em campo, as equipas vão procurar vencer. Respeitamos o Vitória de Guimarães, que tem pontos fortes, que vamos tentar esconder, e pontos fracos que tentaremos aproveitar ao máximo», apontou.

O Sp. Braga chega ao jogo da 4.ª ronda da Liga após ter vencido o Moreirense num jogo com final dramático e no qual os arsenalistas chegaram à vitória já nos derradeiros minutos. «Os ingredientes que nos fizeram ganhar nos últimos minutos [em Moreira de Cónegos] são importantes, mas ‘pezinhos’ bem assentes no chão, humildade, respeitar muito o adversário», pediu Carvalhal, que voltou ao jogo com os vimaranenses.

Carlos Carvalhal comentou depois as recentes mexidas no plantel dos arsenalistas, nomeadamente a saída de Tiago Esgaio por empréstimo para o Arouca e a chegada de Yan Couto. «Tínhamos o Ricardo Esgaio, e o Tiago Esgaio estava sinalizado porque entendíamos que era o jogador indicado para complementar o irmão, que é mais ofensivo. O mercado alterou significativamente as coisas, o Ricardo saiu para o Sporting e ficámos a precisar de um lateral de projeção ofensiva, que não é Fabiano nem Tiago Esgaio», explicou.

O técnico dos arsenalistas mostrou-se satisfeito pela chamada de Abel Ruiz à seleção espanhola e lamentou que Ricardo Horta não tenha figurado nas opções de Fernando Santos para Portugal, uma vez que, disse, tem «valor e competência» para isso.

Para o dérbi deste domingo, o Sp. Braga não poderá contar com Castro e Sequeira está em dúvida.

A margem do jogo, Carvalhal abordou o resultado do sorteio da Liga Europa, que colocou os arsenalistas no Grupo F com Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland. O técnico dos minhotos disse estar surpreendido com alguns comentários feitos. «Pensei que nos tinham saído equipas da distrital, é incrível como se fazem comentários de ânimo leve. Duas das equipas desceram das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, uma [Ludogorets] eliminou o Olympiakos, e outra [Midtjylland] o Celtic de Glasgow. Vai ser um grupo muito disputado, todos os jogos vão ser importantes e só será decidido na última jornada», perspetivou.