Carlos Carvalhal tem sido um dos nomes apontados ao comando técnico do Flamengo e, por isso, tem havida alguma curiosidade do lado de lá do Atlântico em perceber quem é o treinador português. Paulo Vítor, guardião brasileiro do Rio Ave, apontou algumas característica do técnico que levou os vila-condenses ao quinto lugar na temporada 2019/20.

«É um bom treinador, trabalha bem, com um bom plano de jogo», começou por dizer o goleiro.

«É um treinador que gosta de ter a bola, não gosta que os jogadores deem ‘chutão’, é raro mandar fazer isso. É um treinador que gosta de ter a posse de bola e finalizar, além de ver a equipa bem organizada em campo», analisou Paulo Vítor, ao Globoesporte.

«Ele é muito inteligente e trabalhador», apontou também, para depois considerar que Carlos Carvalhal pode vir a ter sucesso no clube carioca.

«Ele tem mercado em Inglaterra também, mas se for para o Flamengo vai dar-se bem porque o estilo de jogo é semelhante ao dele. Ele trata toda a igual, dá conselhos, fala bem. É um treinador top», concluiu Paulo Vítor.

Carlos Carvalhal, já se sabe, não vai continuar no Rio Ave.