Carlos Carvalhal diz que espera voltar à atividade na próxima época, apesar de não querer revelar se pretende fazê-lo em Portugal ou no estrangeiro.

«Penso, com naturalidade, [que] se não for antes, no início da época estaremos a trabalhar, não sei onde, mas estaremos a trabalhar. Não sei [se é em Portugal], não faço ideia, mas não excluo essa possibilidade», disse o antigo treinador do Sp. Braga, à Lusa.

«Desde que saí do Olympiakos [em fevereiro], tenho tido muitas coisas para diversas latitudes. Se não estamos a trabalhar é porque entendemos que não era o melhor projeto e que também, se calhar, era melhor parar um pouco», acrescentou.

E de onde são esses convites? Carvalhal diz que têm chegado de «Arábia Saudita, seleções africanas, Brasil, Espanha, Inglaterra, [nomeadamente do] ‘Championship’ para ser mais preciso».

«Tem surgido muita coisa, mas não foi aquilo ainda que nós nos enamorámos, e queremos fazê-lo para que as coisas depois tenham sucesso, para ter a emoção de estar num clube em que nos querem e nós também sentirmos que podemos alcançar algo de bom», prosseguiu.

«Se calhar, ‘per capita’, será o país que tem mais treinadores fora e a ter sucesso em diversas latitudes. Isso tem a ver com muitos fatores, não tem só a ver com a formação, tem a ver com a nossa forma de ser também, a nossa forma de conseguir juntar pessoas, com a forma de encarar o jogo, o futebol e a vida, e faz com que o treinador português tenha sucesso em diversas latitudes», defendeu ainda sobre os treinadores portugueses, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.