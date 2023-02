O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (3-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Acho que há um jogo até ao primeiro golo do Benfica, onde houve rigor defensivo e fomos saindo apoiados e em transições. Sabíamos perfeitamente que a mobilidade obriga as equipas a ter é para procurar espaços. A partir da meia-hora não tivemos a capacidade física de fechar o triângulo interior que estávamos a formar. Quando começámos a não fechar esse triângulo, o Benfica começou a ter algumas possibilidades de sair da nossa zona de pressão. A partir dos golos tivemos mais dificuldades. A partir do momento em que começou a faltar oxigénio, o Benfica aproveitou os espaços para marcar. Tivemos alguns períodos com bastante qualidade, não viemos aqui chutar para a frente nem fazer antijogo, tentámos ser nós próprios.

Mesmo na segunda parte tentámos ter bola. Não nos faltou coragem, mas uma coisa é ter coragem com bola, outra coisa é perceber que cada vez que nos estendíamos em campo, o Benfica podia ter transições perigosas. Dois golos são transições puras. Não há nada a apontar aos jogadores. Na parte da coragem, não me parece que tenha alguma coisa a apontar. Faltou-nos uma capacidade física diferente para suster este ritmo que o Benfica obriga a ter.

[Diferença deste jogo para o da primeira volta, em que o Casa Pia perdeu apenas por 1-0] Para já jogámos num relvado que só nos ajudou, vou ser muito sincero. Além disso, foi o momento do primeiro golo que não apareceu. Mas os jogos não têm nada a ver. Hoje se tivéssemos chegado ao intervalo 0-0, poderíamos ter causado algum desconforto.

[Vasco Fernandes ausente do onze nos últimos dois jogos] Nesta equipa todos somos importantes. O Vasco tem a idade que tem, é o profissional que é, nunca se nega ao trabalho, e sentimos que neste momento devido a uma primeira parte da época muito intensa, podíamos explorar outras opções a nível técnico tático. Mas não há nenhum motivo em especial. É o capitão, um excelente profissional, mas queríamos ver outras coisas e que ele fizesse um refresh na sua condição física.»