Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após o Estrela da Amadora-Casa Pia (3-1):

«Dar os parabéns à equipa do Estrela da Amadora pela vitória. Penso que foi um jogo bem disputado pelas duas equipas. Numa fase inicial à procura de espaços e consentimos alguma bola ao Estrela da Amadora na primeira fase de construção. Eles procuram muito a profundidade e sabíamos o espaço que queríamos encontrar entre a linha defensiva e média. Controlámos o jogo com bola, mas não fomos muito eficazes. Fomos muito lentos e não tivemos períodos tão longos de posse.

Na segunda parte, tentámos mudar algumas coisas. Instalámo-nos no meio-campo ofensivo e o Estrela da Amadora faz um golo sem ter feito grande coisa para o conseguir. Tentámos mudar algumas coisas e eles fazem o segundo. Tentámos reagir e fizemos o 2-1, mas depois fomos mais com o coração do que com a cabeça e, numa transição, o Estrela da Amadora acaba por ganhar o jogo. É futebol e agora o objetivo é descansar, voltar a reunir as tropas e focar no nosso trabalho.

Não aplico os erros aos jogadores, aplico primeiro a mim porque sou o responsável. Quando assumi a equipa, estávamos numa posição bem mais difícil. Foi o sacrifício diário deles que nos permitiu conquistar pontos. Ganhando tranquilidade, não podemos perder responsabilidade. A tranquilidade pode ter facilitado, mas é uma situação em que trabalho durante a semana. Acabam por ser erros deles dentro de campo, mas assumo eu os erros e nada nos vai fazer desviar do caminho.»