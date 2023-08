Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (1-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

Derrota marcada pelo primeiro golo que, já está confirmado, estava fora de jogo…

- Acho que sim, houve um erro técnico, já foi assumido, mas como nunca falei de arbitragem, não é agora que vou falar. São coisas que não deviam acontecer, mas aconteceram, mas não vale a pena estar a falar sobre isso, vamos falar do jogo.

Era o jogo que estava à espera?

- Sabíamos que íamos jogar contra uma equipa muito forte. Tínhamos de ser muito organizados, atrevidos e acho que sempre que conseguimos saltar na pressão ao Sporting, conseguimos criar algumas bolsas de pressão bem feitas. Mas também sabíamos que o Sporting tem jogadores na frente muito rápidos, muito poderosos, tanto entrelinhas, com o posicionamento do Paulinho, muito próximo do Gyökeres, mas mais em apoio, criou-nos um bocadinho de dificuldades. Estava a prever que o Pote caísse muitas vezes no corredor e foi isso que aconteceu. O Paulinho soube explorar aquele espaço anterior, mas depois acertámos e acho que na segunda parte fizemos um excelente jogo. Não é que na primeira parte não o tenhamos feito, mas acho que na segunda fizemos um jogo fantástico. Fomos corajosos porque ou recolhíamos e tentávamos explorar o contra-ataque ou então íamos tentar pressionar um bocadinho mais alto e ter mais bola, que foi o que aconteceu na segunda parte.

Alterações foram para acrescentar em termos ofensivos, em busca do empate?

- Sim, estamos aqui para disputar pontos, não para perder por poucos. Estávamos a perder, tínhamos de ir em busca de, pelo menos, o empate. Achei que poderíamos ficar mais agressivos. O Sporting não nos conseguiu controlar na segunda parte, ganhámos muitas segundas bolas e achei que podíamos ficar só com o Neto no meio-campo. Acima de tudo, acho que os meus jogadores estão de parabéns. Podíamos levar pontos, acho que o empate seria o mais justo.

Golo irregular, condicionou o jogo, por ter sido muito cedo?

- A estratégia estava muito bem delineada. Ao intervalo delineámos uma estratégia para a segunda parte. Tínhamos um plano A e um plano B, os dois golos acabam por aparecer em alturas em que tínhamos criado oportunidades. O segundo aparece muito pouco depois de fazermos o empate. Quero levar daqui uma imagem muito positiva do que foi a nossa equipa, a nossa entrega. Os parabéns a quem trabalhou até à última da hora para que tudo estivesse muito bonito e perfeito. Este é o caminho para conseguirmos os nossos intentos.

- Uma palavra para o adepto do Sporting [que se sentiu mal] e para a sua família. Espero que recupere o mais rápido possível e que não seja nada de grave.