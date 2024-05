Gonçalo Santos encerra a época com um sorriso e pleno de orgulho. Para o treinador do Casa Pia, o triunfo em Famalicão, por 1-2, espelha a confiança no plantel.

«A partir do golo [sofrido] pegámos no jogo, estivemos muito confiantes. Estivemos muito mais tranquilos, sempre a controlar o jogo com bola. Foi com naturalidade que empatámos. E, depois, acho que a vitória é mais do que justa», analisou, em conferência de imprensa.

Quanto ao balanço da temporada, o técnico apontou a um «grupo incrível».

«Sou muito feliz aqui. O Casa Pia deu-me a mão. Serei eternamente agradecido, independentemente da nossa decisão. Gosto muito do Casa Pia, de todas as pessoas, somos uma verdadeira família e acho que isso é uma grande força que nós temos», concluiu.

Numa fase em que está por decidir a continuidade de Gonçalo Santos ao leme do Casa Pia, os «Gansos» encerraram a Liga no nono lugar. Por isso, aguardam por Farense e por Gil Vicente para saber se esta será uma época histórica.