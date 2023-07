O Casa Pia confirmou este sábado a contratação de Fernando Andrade como reforço para a temporada 2023/24, um dia depois do avançado de 30 anos se ter despedido da estrutura FC Porto nas redes sociais.

«Fernando Andrade já é um de nós! Lets go Gansos!», escreveu o clube de Pina Manique numa nota de boas-vindas publicada nas redes sociais.

Fernando Andrade estava no FC Porto desde 2019, depois de uma época e meia no Santa Clara, mas nunca se afirmou no Dragão, tendo sido emprestado sucessivamente ao Sivasspor, ao Rizespor e ao Al Fayha durante o período de ligação aos dragões.