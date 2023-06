Depois de três anos e meio, o brasileiro Fernando Andrade deixou o FC Porto e vai rumar ao Casa Pia como jogador livre, apurou o Maisfutebol.

O avançado de 30 anos tem à sua espera um contrato de duas temporadas com os gansos, onde vai reencontrar o diretor desportivo Diogo Boa Alma, com quem já tinha trabalhado no Santa Clara.

Nas redes sociais, Fernando Andrade despediu-se e deixou vários agradecimentos à estrutura do FC Porto.

«Não é fácil para mim vir aqui para me despedir de uma casa onde tanto aprendi e cresci. O FC Porto mudou a minha vida, sempre serei grato a todas as pessoas que conheci lá», escreveu o futebolista que não somou qualquer minuto na última temporada.

Fernando Andrade chegou ao FC Porto em 2019, depois de uma época e meia nos Açores, mas nunca se afirmou no plantel portista, tendo sido emprestado ao Sivasspor, ao Rizespor e ao Al Fayha durante o período de ligação aos dragões. Deixa a Invicta com uma Liga no palmarés, relativa à época 2021/22.