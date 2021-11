O líder mundial, Novak Djokovic, derrotou o norueguês Casper Rudd, oitavo do ranking, no arranque das 'ATP Finals', em Turim.

O tenista sérvio venceu o primeiro set no 'tie-break', por 7-4. No segundo, a vitória foi mais confortável e Djokovic alcançou o parcial de 6-2, terminando a partida após cerca de uma hora, em piso coberto.

Ainda esta segunda-feira, o grego Stefanos Tsitsipas, quarto do ranking, e o russo Andrey Rublev, quinto, defrontam-se também no grupo verde da prova, onde estão os melhores colocados ATP do ano.