O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada.

Na origem do castigo está uma agressão de um adepto dos azuis e brancos a um agente desportivo na final da Taça de Portugal em maio de 2019.

O FC Porto tem agora dez dias para recorrer do castigo junto do Tribunal Arbitral do Desporto, para evitar que a sanção se torne efetiva.