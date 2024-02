Questionado sobre a opinião que tem sobre o futebol português, Mikel Arteta assumiu que concorda «plenamente» com Jurgen Klopp, que afirmou recentemente que os jogadores portugueses são «especiais» e têm um «grande entendimento do jogo».

«São muito apaixonados, que é a primeira característica que deves ter. Têm uma grande educação dos treinadores e as academias portuguesas são, sem dúvidas, das melhores da Europa. Não é coincidência a quantidade de talento que produzem e jogadores que são bem-sucedidos em muitas ligas. Isso diz muito sobre a sua cultura e como são criados. Sou um fã», reconheceu o treinador do Arsenal, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto (quarta-feira, às 20h00).

Um dos jogadores que os jornalistas particularizaram foi o guarda-redes Diogo Costa, que o técnico espanhol considerou «muito bom e consistente».