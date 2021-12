O treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, deixou elogios ao FC Porto e considera que os azuis e brancos partem com ligeiro favoritismo para a última jornada do grupo B da Liga dos Campeões por terem mais pontos, na luta por uma vaga nos oitavos de final da competição.

«É uma equipa extraordinária que tem estado muito bem. Tem um trabalho estruturado, muita gente para recuperar a bola, jogam com intensidade e boa velocidade. É uma equipa muito boa e que cria muito jogo. Parte mais favorito do que todos porque tem mais pontos do que o Milan e do que nós», afirmou Simeone, em conferência de imprensa de antevisão, ao final da manhã desta segunda-feira.

Simeone confirmou também que o central uruguaio José Giménez é baixa para o Dragão, juntando-se ao central Stefan Savic e a Felipe nas importantes ausências no centro da defesa da equipa espanhola. Esta manhã, o Atlético informou que Savic está a contas com uma lesão muscular sofrida ante o Maiorca, ao passo que Felipe falha o regresso ao Dragão devido à expulsão em Anfield.

«Giménez não vai estar, mas tenho um grupo de homens, embora não tenhamos três dos quatro centrais disponíveis», reconheceu Simeone.

«Amanhã temos um jogo muito importante contra um adversário que compete muito bem, que está em primeiro na liga portuguesa. O Milan também está, em Itália. Todas as equipas estão muito fortes e muito bem e temos que levar o jogo para onde nós queremos, para poder causar-lhes problemas», disse, ainda.

O FC Porto é segundo classificado do grupo B com cinco pontos, estando à frente de Milan e de Atlético, ambos com quatro pontos. A vitória garante automaticamente a passagem aos dragões, mas o empate também pode chegar.

O FC Porto-Atlético joga-se às 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.