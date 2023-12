Francisco Conceição, jogador do FC Porto, na flash interview à Eleven na DAZN após a vitória na receção ao Shakhtar Donetsk, por 5-3, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Estou muito feliz, para mais a ajudar a equipa a sentenciar o jogo naquele momento. Estou muito feliz, ajudei a equipa, que fez um excelente jogo contra um excelente adversário, que joga bem. Conseguimos ser sérios desde o início, marcar cedo e ganhámos com todo o mérito.»

[Sofre tanto fora como dentro]: «O nosso plantel resume-se a todos os jogadores, ao bom espírito que se vive no grupo, os que estão de fora, na bancada, os que jogam. Entrei e tentei ajudar ao máximo.»

[Adeptos a cantar o seu nome]: «É sempre bom ouvir os adeptos a cantar o nosso nome, fico muito feliz e quero continuar a ajudar para cumprirmos os objetivos e, no fim, ganhar títulos.»

[Equipa a evitar nos oitavos?]: «É difícil, todas as equipas que chegam a esta fase da Liga dos Campeões têm muito valor, com aspetos positivos e negativos como todas as equipas. Qualquer adversário será forte e a seu tempo trabalharemos nisso.»