Declarações de Gerado Seoane, treinador do Bayer Leverkusen, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota frente ao FC Porto na 3.ª jornada da Liga dos Campeões:

«Na primeira parte, tivemos um excelente desempenho. Criámos boas situações e jogadas com qualidade e tivemos ocasiões para resolver o jogo. Na segunda parte, não conseguimos ter o mesmo tipo de desempenho e fizemos alguns erros. Estamos muito descontentes com o resultado. Agora, temos de olhar para a frente. Temos de ser mais confiantes diante da baliza e mais concentrados em algumas situações defensivas.

O desporto é assim. Não há duas partes iguais. Temos de tentar ser constantes. A parte emocional da equipa também é relevante. Se calhar, viu-se aqui alguma frustração, pelo facto de não conseguirmos aproveitar determinadas situações.»

[Sobre a falta de acerto de Patrick Schick] «Hoje teve duas ou três situações boas, incluindo o penálti. Mas a grande diferença em relação ao ano passado é a eficiência. Temos de definir melhor no último terço e melhorar o entrosamento dos jogadores.»