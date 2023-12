Dono e senhor da própria longevidade. Aos 40 anos, 9 meses, 17 dias, Pepe tornou-se na noite desta quarta-feira o jogador mais velho a disputar uma partida da Liga dos Campeões. Além disso, o quarto golo do defesa central na prova permitiu a Pepe estender, por alguns dias, o recorde de jogador mais velho a marcar na prova.

Nos «oitavos» da liga milionária, se marcar outro golo, o capitão dos dragões iguala Zé Carlos como defesas com mais golos na Taça / Liga dos Campeões pelo FC Porto.

Pepe estreou-se a marcar na competição, em 2005, na fase de grupos, na vista dos portistas ao Rangers, numa partida vencida pelos escoceses por 3-2. Sete anos mais tarde, de novo na fase de grupos, e já no Real Madrid, o defesa marcou no empate com o Dortmund (2-2).

Esta época, o português faturou na receção ao Antuérpia (2-0) e ao Shakhtar Donetsk (5-3).



[Imagens vídeo Eleven na Dazn]