O futebolista belga Thorgan Hazard testou positivo à covid-19 e vai falhar a deslocação do Borussia Dortmund a Portugal, para o jogo com o Sporting, na quarta-feira, a contar para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Em nota oficial, na qual dá conta da infeção do jogador, o Borussia explica que «o avançado não teve contacto com a equipa hoje [ndr: segunda-feira] ou no domingo e entrou em isolamento».

Na mesma nota, o emblema germânico refere que todos os membros da equipa profissional e dos sub-23, bem como as respetivas equipas de apoio, estão «100 por cento vacinados ou recuperaram». «Neste contexto, não são necessárias mais medidas de quarentena», apontam.

Hazard, que marcou o golo que afastou Portugal nos oitavos de final do Euro 2020, junta-se a Mats Hummels nas baixas confirmadas para Alvalade.

Além disso, a equipa não tem contado com o avançado norueguês Erling Braut Haaland.

Sporting e Borussia chegam a este jogo com seis pontos cada. Aos leões, uma vitória por pelo menos dois golos de diferença vale o apuramento, mas uma derrota atira os leões para a Liga Europa.

O espanhol Carlos del Cerro Grande é o árbitro do encontro.