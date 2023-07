O Swift Hesperange, clube luxemburguês treinado pelo português Carlos Fangueiro, empatou na noite desta quarta-feira (1-1), na visita ao Slovan Bratislava, da Eslováquia, em jogo da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os dois golos surgiram na primeira parte, com o alemão Dominik Stolz a adiantar o Hesperange ao minuto 22 e, pouco depois, o experiente avançado eslovaco Vladimir Weiss empatou de livre direto, ao minuto 25.

Porém, outro homem experiente da casa, o eslovaco Juraj Kucka, de 36 anos, seria protagonista do lance mais incrível do encontro, que ditou a sua expulsão, bem perto do intervalo (45+6m). Num lance em que ficou embrulhado com o congolês Négo Ekofo no relvado e antes de ambos se levantarem, Kucka mordeu o adversário junto à costela esquerda. A ação parecia ter sido discreta, não fosse a existência de câmaras que permitiram ao árbitro ucraniano Victor Kopievsky, alertado pelo VAR, confirmar a ação e mostrar o cartão vermelho.

Nota ainda para a estreia do defesa português Simão Martins, ex-Trofense, na equipa do campeão do Luxemburgo.

Nos outros jogos, o defesa português Diogo Queirós estreou-se oficialmente com a camisola dos romenos do Farul, na vitória caseira por 1-0 ante os moldavos do Sheriff. O central entrou aos 58 minutos de jogo, já depois do golo de David Kiki, ao minuto 56.

Os suecos do Hacken também venceram em casa, por 3-1, aos galeses do TNS. Em casa triunfou também o HJK, da Finlândia: bateu os norte-irlandeses do Larne, por 1-0. Já o encontro entre os cazaques do Astana e os georgianos do Dínamo Tbilisi terminou empatado a uma bola.