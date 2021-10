«A prática leva à perfeição». Foi assim que o Bayern rotulou, esta quinta-feira, o golo de livre direto apontado por Leroy Sané no Estádio da Luz, ante o Benfica, para a Liga dos Campeões.

Com base em livres em contexto de treino e em jogos anteriores, o Bayern mostrou, em vídeo, semelhanças com aquele que acabou por ser o primeiro golo da vitória dos germânicos (0-4) ante a equipa de Jorge Jesus, na noite de quarta-feira.

Sané fez o 0-1 no marcador de livre direto e ainda bisaria na partida, já depois do autogolo de Everton Cebolinha e do golo de Robert Lewandowski.