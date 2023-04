O defesa-central do Benfica António Silva e o médio Fredrik Aursnes integram a equipa da semana da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Tanto o internacional português como o norueguês marcaram de cabeça no empate a três golos dos encarnados diante do Inter de Milão, no Giuseppe Meazza, que ditou o adeus das águias à competição.

Também Rafael Leão, que somou uma assistência frente ao Nápoles e ajudou o Milan a chegar às «meias», faz parte do onze ideal.

Inter e Real Madrid são os clubes mais representados, ambos com três jogadores, enquanto o Manchester City está representado por dois futebolistas.

Veja a equipa da semana da Liga dos Campeões: