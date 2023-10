O Arsenal venceu o Sevilha por 2-1, no Sánchez-Pizjuán, numa partida da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Com participação direta nos dois golos dos «gunners», Gabriel Jesus foi a figura da partida. O internacional brasileiro assistiu, de forma genial, Gabriel Martinelli para o primeiro golo da noite no sul de Espanha. Em cima do intervalo, o extremo da formação londrina não desperdiçou o passe do compatriota e assinou o 1-0 depois de driblar Nyland.



Jesus voltou a destacar-se no arranque da segunda parte. Um lance de puro talento do ex-Manchester City que driblou um adversário na esquerda e atirou ao ângulo superior da baliza do Sevilha. O jogo parecia estar fechado, mas o Sevilha reagiu de pronto e volvidos cinco minutos, o ex-Sporting, Gudelj, reduziu na sequência de um canto.



Com Fábio Vieira a assistir no banco, o Arsenal esteve perto de conceder o empate, mas o remate de Mariano Díaz esbarrou na trave da baliza de Raya. O vice-campeão inglês aproveitou o empate a uma bola entre Lens e PSV, em França, para se isolar na liderança do grupo B.



Os neerlandeses marcaram primeiro por Bakayoko (54m), mas pouco depois os gauleses igualaram a contenda por Wahi.



