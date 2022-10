Além de estar no leque de nomeados a jogador da semana na Liga dos Campeões, Rafa Silva também concorre ao melhor golo da quinta jornada.

O primeiro golo do avançado do Benfica diante da Juventus, de calcanhar, após cruzamento de João Mário, é um dos quatro eleitos pela UEFA.

Os outros candidatos são Lionel Messi, com uma trivela no triunfo do PSG sobre o Maccabi Haifa (7-2), Guendouzi com uma finalização de primeira na derrota do Marselha em casa do Frankfurt (2-1) e Kai Havertz, com um pontapé de fora da área no triunfo do Chelsea em Salzburgo (2-1).

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]