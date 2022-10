Rafa e Taremi estão ambos nomeados para o prémio de melhor jogador da 5.ª jornada da fase de grupos da Champions.

Os jogadores do Benfica e do FC Porto, respetivamente, bisaram nos triunfos sobre a Juventus e o Club Brugge, o que lhes valeu o reconhecimento da UEFA.

Lionel Messi, que também marcou dois golos e fez duas assistências na goleada do Paris Saint-Germain ao Maccabi Haifa; e Giovani Simeone que bisou igualmente na vitória do Nápoles sobre o Rangers.

Who did it best this week? 🧐@PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL