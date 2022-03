Unai Emery, agora no Villarreal, regressa esta quarta-feira a um palco que lhe traz boas memórias. O técnico espanhol vai defrontar a Juventus, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, em Turim, onde em 2013/14 conquistou uma Liga Europa pelo Sevilha, nas grandes penalidades, diante do Benfica.

«Turim traz-me de volta a memória de vencer a Liga Europa com o Sevilha e jogar a Liga dos Campeões com o Sevilha. E traz de volta a memória do que representa o clube de maior sucesso de Itália e que está entre as dez ou cinco melhores equipas do mundo», disse em conferência de imprensa.

Para o duelo com os italianos, Emery assume que «a fasquia está muito alta».

«A Juve quase nunca perde. Aproveita muito os erros do adversário e tem jogadores capazes de definir um jogo. Sabemos que uma de nossas armas tem que ser a defesa. Devemos defender perfeitamente e a Juventus será mais agressiva em tudo. Eles perceberam na primeira mão que não ia ser fácil», disse o técnico do Submarino Amarelo, que empatou a uma bola no El Madrigal.