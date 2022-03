O treinador do Lille elogiou a longevidade de José Fonte, que se mantém na alta roda do futebol mundial, mesmo apesar de estar próximo dos 40 anos.

«José é um exemplo. Ele vai completar 39 anos no final do ano. Nunca vi igual na minha carreira. Ele não perde nenhum treino, nenhum jogo. Sua exemplaridade contagia o grupo. Ele melhorou com os anos. Ele é um competidor», disse Jocelyn Gourvennec, na conferência de antevisão ao jogo com o Chelsea.

«José, Burak [Yilmaz], Benjamin [Andre]... Temos jogadores experientes. Os nossos jovens podem contar com esses líderes», acrescentou.

Para o embate com os blues, o técnico do Lille só não conta com outro português, Renato Sanches, que saiu lesionado na última jornada da Ligue 1.

«Preferíamos tê-lo, mas temos diferentes opções possíveis. Os jogadores que vão jogar terão que de dar 300%, assim como os substitutos. Temos de dar a volta ao marcador, jogar com coração e coragem», destacou.

O Lille recebe o Chelsea esta quarta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de ter perdido por 2-0 em Stamford Bridge.