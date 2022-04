Declarações do futebolista do Liverpool, o ex-FC Porto Luis Díaz, à CNN Portugal, após a vitória por 3-1 no Estádio da Luz, ante o Benfica, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions:

«O mais importante é ajudar a equipa, é o meu papel aqui, vim ajudar a equipa, estão a passar-me confiança, o que é importante. Não só a equipa técnica, como também os jogadores. Estou feliz por estar aqui.»

[Marcar ao Benfica:] «Todos os golos para mim são especiais, não é todos os dias que se marca um golo. Para mim foi muito especial, estou feliz por ajudar a equipa, destaco o que a equipa fez.»

[Eliminatória fechada ou não:] «Não, creio que o resultado foi muito bom para nós, mas nada está resolvido, sabemos que cada jogo é muito diferente. Eles vão procurar o resultado, nós em casa temos de fazer por nós, responder ao que vão fazer.»