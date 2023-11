Os portugueses Pepe e Diogo Gonçalves integram a equipa da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central do FC Porto marcou um dos golos da vitória dos dragões na receção ao Antuérpia (2-0), tendo mesmo batido o recorde de jogador mais velho de sempre a marcar na Champions. Já o extremo, marcou um golo e somou uma assistência no triunfo do Copenhaga sobre o Manchester United (4-3), na Dinamarca.

No onze ideal da semana, nota para o guarda-redes do Real Madrid, Andriy Lunin, que defendeu um penálti diante do Sporting de Braga e ainda para Samuel Lino, ex-Gil Vicente que marcou um golo e somou duas assistências na goleada do Atlético de Madrid.

A equipa da 4.ª jornada da Champions: Andriy Lunin (Real Madrid); Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) Pepe (FC Porto), José María Giménez (Atlético de Madrid); Bukayo Saka (Arsenal), Mikel Merino (Real Sociedad), Diogo Gonçalves (Copenhagen), Samuel Lino (Atlético de Madrid); Harry Kane (Bayern), Erling Haaland (Man City) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).