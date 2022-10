O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogiou o regresso à competição do brasileiro David Neres no clássico de sexta-feira ante o FC Porto, apontando que conta com o extremo para o duelo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ante a Juventus.

Neres, que falhou a deslocação a Paris para a Champions e a visita ao Caldas para a Taça de Portugal, voltou à competição no duelo ante os dragões, que as águias venceram por 1-0. Neres entrou para a segunda parte e fez a assistência para o golo de Rafa Silva.

Questionado sobre se pode ser um jogo importante ante a equipa italiana, na terça-feira, Schmidt não tem dúvidas.

«Claro, é um jogador-chave para nós sempre e amanhã também. Na minha opinião, ele teve um grande impacto na sexta-feira, no Porto, quando entrou. Foi capaz de criar ocasiões, ganhar duelos. Consegue fazer sempre algo especial, com sua velocidade e qualidade com bola, claro que é um jogador importante para nós e contamos com isso amanhã», afirmou o treinador alemão, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Sobre «jogadores-chave», à Juventus faltarão alguns nesta terça-feira à noite: casos de Paredes, Di María ou Bremer. «Claro que não é bom para qualquer equipa quando faltam alguns jogadores. É mais difícil, mas estamos habituados a isso no futebol profissional e temos sempre de encontrar soluções e a Juventus vai encontrar soluções. Têm na mesma uma grande equipa. O Locatelli e o Rabiot, que falharam o primeiro jogo por lesão, estão de volta e têm uma grande equipa», notou Schmidt.

O Benfica-Juventus joga-se a partir das 20 horas no Estádio da Luz. Srdjan Jovanovic é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. Confira aqui as contas dos encarnados para o apuramento.

(artigo atualizado)