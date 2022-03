Com quatro dos oito jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões por realizar, o Sporting é, nesta altura, líder estatístico nos desarmes, de acordo com os dados oficiais da UEFA atualizados esta semana.

Os leões, eliminados da prova após o empate ante o Manchester City na quarta-feira (0-0) em Inglaterra (os citizens tinham ganho 5-0 em Alvalade), fizeram 16 desarmes no Etihad, num dado que permitiu ultrapassar o Salzburgo, que liderava à partida para a segunda mão com 106, para 103 dos lisboetas.

A equipa comandada por Ruben Amorim fez um total de 119 desarmes na competição em 2021/22, nos oito jogos disputados. O Salzburgo caiu para a segunda posição nesta estatística, tendo 116 desarmes: os austríacos fizeram dez na goleada sofrida ante o Bayern Munique, por 7-1, que também consumou a saída da prova.

O Paris Saint-Germain, também eliminado esta semana da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, fecha nesta altura o pódio dos desarmes, com 111 realizados.

Das equipas ainda em prova e que têm a segunda mão por disputar, o Benfica é mesmo o mais próximo do topo: tem 100 desarmes e pode aumentar com o duelo da próxima semana ante o Ajax.

Esmiuçando os desarmes, o Sporting é também líder nos desarmes ganhos: dos 119 totais, ganhou 52.

Ainda que não tenha jogado em Manchester, João Palhinha surge nesta altura como o segundo futebolista com mais desarmes na Champions: fez 29. Mais, de momento, só Verratti, do Paris Saint-Germain, que se despediu da prova com 35 desarmes.

Outras estatísticas de destaque em português

O Benfica, que na próxima semana vai jogar o acesso aos quartos de final aos Países Baixos após o empate caseiro com o Ajax (2-2) é nesta altura a quarta equipa com mais defesas efetuadas, um total de 29, em igualdade com o Paris Saint-Germain. E é este mesmo número que mantém Vlachodimos no pódio a nível individual: o grego do Benfica tem 29 defesas na competição, tantas quantas fez Giorgos Athanasiadis, do Sheriff. O líder é Thibaut Courtois, do Real Madrid, com 35.

O futebolista português Bruno Fernandes, que na próxima semana também entra em ação na segunda mão dos oitavos de final, ante o Atlético de Madrid, continua ainda como líder isolado nas assistências: leva sete.

Na Liga Europa, o Sporting de Braga também está em destaque noutros dados estatísticos.