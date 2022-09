O triunfo do Sporting sobre o Tottenham (2-0) na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões tem um denominador comum na imprensa internacional: Marcus Edwards. No país do jogador leonino, Inglaterra, os jornais destacam a sua exibição e como o camisola 10 dos verde e brancos deu uma prova de que teria lugar nos spurs.

O The Guardian escreve que os homens de Antonio Conte «ficaram chocados com os golos tardios de Paulinho e Arthur», numa «noite divertida» em Alvalade, em que Edwards «foi aplaudido de pé pelo seu momento de Maradona».

A Sky Sports aponta que o avançado inglês «mostrou que os spurs erraram ao vendê-lo» em 2019. «Edwards jogou como um jovem com algo a provar frente ao Tottenham. O seu clube de infância tinha grandes esperanças no jogador há muito considerado o mais talentoso da sua geração nos spurs, que foi vendido em 2019. Como se devem arrepender disso agora. Edwards parece destinado a grandes coisas. Talvez sempre tenha sido.»

Além disso, a estação televisiva destaca a seca de golos de Heung-Min Son, que esteve bastante apagado em Lisboa.

Já a BBC, aponta para o «catálogo de erros» do conjunto londrino que «custou caro» na Champions, tendo ainda reservado palavras para a «ameaça constante» de Edwards, que «cogita um lugar na seleção», depois de «uma exibição impressionante».

O Mundo Deportivo escreve que o Sporting soube aproveitar as «deficiências» do Tottenham, enquanto o italiano Corriere dello Sport sublinha o «fracasso» de Conte.