O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu material a um grupo de 50 adeptos do Sporting na noite de terça-feira e detetou um grupo de 150 adeptos do Marselha à procura de possíveis confrontos nas ruas de Lisboa, na véspera do jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Segundo a PSP, o primeiro momento aconteceu «pelas 22h10, na Rua Vítor Damas», tendo sido detetado «um grupo de 50 indivíduos, adeptos do Sporting Clube de Portugal, todos vestidos de negro, suspeitos de terem deflagrado engenhos pirotécnicos nas imediações do Estádio José Alvalade».

A PSP detalha que «no decorrer desta ação» foram apreendidas 11 balaclavas, 11 tochas completas, dois bastões extensíveis, um par de luvas táticas com kevlar, um picador artesanal, um bastão artesanal, um foguete, uma tocha cortada, uma lata de tinta verde e uma gola.

O segundo momento ocorreu pela meia-noite desta quarta-feira, «quando os polícias detetaram um grupo com 150 adeptos do Marselha, na zona da Praça da Figueira, que deambulavam pelas artérias da cidade com suspeita de atitudes de possível confrontação com outros adeptos, não sendo, após abordagem e identificação, nada de ilícito detetado na sua posse», explica a PSP.

O Sporting-Marselha joga-se a partir das 20 horas desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.