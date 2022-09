Da ansiedade dos adeptos antes e durante o jogo à explosão de alegria verde e branca com os golos de Paulinho e de Arthur Gomes, este com uma estreia de sonho nos primeiros minutos oficiais pelo clube.

O Sporting divulgou, na noite desta quinta-feira, os bastidores do triunfo histórico ante o Tottenham na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que permitiu ao clube o melhor começo ao fim de dois jogos nesta fase da prova.

Das imagens de concentração no aquecimento aos balneários, com as palavras de Ruben Amorim e Coates antes da saída para campo (e St. Juste e Luís Neto, lesionados, também presentes), até ao abraço intenso do treinador do Sporting a Arthur Gomes após o 2-0, eis o que ficou de uma tarde de terça-feira memorável para os leões, em Alvalade.

Veja as imagens: