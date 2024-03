O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural) ascendeu esta sexta-feira à liderança da classificação geral da Volta ao Alentejo, após a terceira etapa, ganha pelo seu colega de equipa checo, Daniel Babor.

Babor foi o primeiro a cortar a meta em Reguengos de Monsaraz, após 168,4 quilómetros desde Mourão, com o português a assumir a liderança da geral, depois de ter sido segundo na tirada, com as mesmas 04:09.16 horas do seu colega.

Atrás do campeão mundial de omnium chegou o norte-americano Cade Bickmore (Echelon Racing). O vencedor da véspera, o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), foi o melhor dos representantes das equipas nacionais, no sexto lugar.

Graças às bonificações, Leitão, que já tinha sido segundo na primeira etapa e quarto na segunda, subiu à liderança por troca com o seu companheiro uruguaio Thomas Silva, com o qual está empatado em tempo. O norte-americano Scott McGill (Echelon Racing), vencedor da camisola verde da Volta a Portugal de 2022, é terceiro, a oito segundos.

Leitão, de 25 anos, lidera também a geral por pontos. Francisco Guerreiro (Kelly-Simoldes-UDO) é líder da montanha e João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) líder da juventude.

A etapa “rainha” da Volta ao Alentejo, a penúltima disputa-se no sábado, com a ligação de 147,7 quilómetros entre Monforte e Castelo de Vide, que conta com seis contagens de montanha.