Tadej Pogacar (UAE Emirates) mostrou estar muito forte no Tour, durante os 27.2 quilómetros de contra-relógio na quinta etapa. O esloveno foi o mais rápido do dia e ganhou 31 segundos a Mathieu van der Poel (Alpecin), tempo ainda assim insuficiente para chegar à camisola amarela.



Van der Poel foi o quinto melhor do dia e tem agora oito segundos de vantagem sobre Pogacar na classificação geral e 30 segundos sobre o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma). Julian Alaphilippe (Deceuninck) é o quarto a 48 segundos e o top-5 é fechado por Alexey Lutsenko (Astana), a 1m21s.



Voltando aos melhores do dia: Stefan Kung (Groupama-FDJ) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) foram o segundo e o terceiro melhores no exercício da luta contra os ponteiros.



Falta falar sobre os portugueses: Rúben Guerreiro (EF Education-Nippo) foi o 42º, a 2m08s de Pogacar, e Rui Costa (UAE Emirates), em ritmo de treino, foi apenas 141º, a 4m45s.



Na geral, Rúben Guerreiro mantém o 32º posto e Rui Costa desceu para 89º.



Na quinta-feira, a sexta etapa da 108.ª edição da Volta a França vai ligar Tours a Châteauroux, no total de 160,6 quilómetros. A grande notícia do dia do Tour foi a detenção da espetadora que provocou uma grave queda no primeiro dia.